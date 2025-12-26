Под Ессентуками археологи обнаружили посуду из трех эпох

Во время спасательных археологических раскопок трех древних курганов под Ессентуками специалисты ООО «НИИ СевКавАрхеология» в погребальных сооружениях обнаружили керамическую посуду и изделия из бронзы. Об этом сообщает пресс-служба управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ставропольского края.

Раскопанные погребальные сооружения принадлежат к трем различным историческим эпохам: раннему бронзовому веку, среднему бронзовому веку и раннему железному веку.

Наталья Белоштейн