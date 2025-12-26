На Дону суд отказал во включении подрядчика в РНП по строительству водопровода

Арбитражный суд Ростовской области поддержал позицию ООО «ОВК СТРОЙ» и отказался включать компанию в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) после расторжения контракта на строительство водопровода в хуторах Мержаново и Морской Чулек. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Ростовской области.

Конкурс на строительство водопровода в двух хуторах администрация Неклиновского района объявила в мае 2019 года. Стоимость контракта составила более 153 млн руб. Победителем торгов было признано ООО «ОВК СТРОЙ». Подрядчик обязался выполнить работы до начала декабря 2020 года.

Позже между подрядчиком и исполнителем возник спор: представители администрации Неклиновского района предложили организовать слив сточных вод в землю, ООО «ОВК СТРОЙ» отказалось от этого варианта из-за вреда экологии и прекратило работы.

Муниципалитет расторг договор с исполнителем в одностороннем порядке и инициировал внесение компании в РНП. После чего подрядчик обратился в суд.

Суд признал, что ООО «ОВК СТРОЙ» приложило все усилия для выполнения условий договора, однако не смогло согласиться с мерами, которые нарушали бы экологическое законодательство.

Наталья Белоштейн