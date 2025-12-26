«Черноморские круизы» не получили заявок по покупке лайнера «Князь Владимир»

Торги по продаже пассажирского теплохода «Князь Владимир» отменены. Как сообщили «Ъ-Новороссийск», компания «Черноморские круизы» (входит в Росморпорт) не получила заявок на участие в аукционе, несмотря на многократное продление сроков. «Комиссия приняла решение отменить торги в связи с тем, что сроки приема заявок на участие в торгах продлевались четыре раза и не поступило ни одной заявки»,— говорится в протоколе.

Судно пытались реализовать с марта 2025 года, последняя стартовая цена лота составляла 873,5 млн руб. «Князь Владимир» — девятипалубное судно длиной около 142 метров, способное перевозить около 800 пассажиров. Лайнер был построен в 1970-х годах под названием Roy Star, после перехода в собственность Росморпорта судно прошло ремонт. С 2017 года теплоход курсировал между Сочи и Крымом, а с 2019 года маршрут включал Абхазию. Деятельность лайнера была приостановлена в период пандемии из-за истечения санитарного свидетельства, круизы возобновлены не были.

В Росморпорте «Ъ-Кубань» пояснили, что регулярное сообщение прекращено из-за военной угрозы для гражданского судоходства в Черном море. По приказу генерального директора ООО «Черноморские круизы» от 25 сентября 2023 года лайнер переведен в эксплуатационный резерв и сейчас находится в порту Новороссийска. Эксперты отмечают, что судно может представлять интерес для иностранных инвесторов или российских предпринимателей для переоборудования под плавучую гостиницу или развлекательный центр.

Вячеслав Рыжков