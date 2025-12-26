Над Крымом и Черным морем днем уничтожили 17 беспилотников

Над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря в дневные часы были уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытку атаки предотвратили в период с 8:00 до 13:00 мск. Дежурные средства ПВО перехватили 16 БПЛА над Крымом и еще один — над акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что вечером 25 декабря в Краснодарском крае объявляли режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение распространяла региональная система РСЧС, утром следующего дня ограничения были сняты.

Анна Гречко