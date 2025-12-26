На Ставрополье суд признал незаконным отключение газа из-за долга

Суд обязал газовую компанию восстановить подачу газа жительнице Апанасенковского района и выплатить компенсацию морального вреда за незаконное отключение. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Местная жительница обратилась в суд с иском к газовой организации, требуя признать действия по отключению газоснабжения незаконными, восстановить подачу газа в жилой дом и взыскать компенсацию морального вреда.

По данным истца, газоснабжение ее домовладения приостановили из-за долга, который газовая компания необоснованно начислила за период между сроком очередной поверки газового счетчика и моментом его повторного введения в эксплуатацию.

Рассмотрев представленные доказательства, суд частично удовлетворил требования женщины. Он признал незаконными действия газовой компании по отключению жилого дома от сети газоснабжения, обязал восстановить подачу газа и взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в пользу истца.

Тат Гаспарян