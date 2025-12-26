В Пятигорске завершили расследование разбоев с ущербом 12,6 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Ставропольскому краю завершило расследование дела о разбойных нападениях на двух предпринимателей из Кавказских Минеральных Вод. Трое жителей региона нанесли общий ущерб свыше 12,6 млн руб. Сотрудники ГСУ ГУ МВД по краю, 1-го отдела Управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по СКФО и УФСБ по Ставрополью пресекли их деятельность, сообщает объединенная пресс-служба судов Ставрополья.

В сентябре 2024 года подельники заманили первую жертву в офис в Пятигорске под видом выгодной сделки. Они избили мужчину, угрожали травматическим пистолетом и ножом, забрали 10,6 млн руб. наличными и сорвали золотую цепочку с кулоном стоимостью около 100 тыс. руб. Предприниматель из КМВ занимался оптовой торговлей, и деньги предназначались для крупной сделки.

Расследование выявило причастность одного фигуранта к еще одному нападению осенью 2023 года. Он с неустановленными сообщниками атаковал второго предпринимателя в машине у рынка «Лира» в Предгорном округе. Злоумышленники угрожали расправой и оружием, отобрали 1 млн руб. Жертва также работала в сфере торговли и везла выручку с рынка.

Полицейские провели обыски и изъяли два травматических пистолета, нож, а также похищенное имущество. Фигуранты — мужчины 30–40 лет из Ставрополя и Пятигорска — не имеют постоянной работы, ранее судимы за грабежи. Один из них координировал оба нападения, используя связи в криминальной среде КМВ.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемые отрицают вину в группе, но признают частичное участие. Уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с оружием) направили в Пятигорский горсуд. Каждому грозит до 10 лет лишения свободы. Инциденты подчеркнули рост разбоев против бизнеса в регионе: по данным МВД, в Ставропольском крае в 2024–2025 годах зарегистрировали 47 аналогичных преступлений с ущербом свыше 50 млн руб.

Станислав Маслаков