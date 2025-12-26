«Честный знак»: Астраханская область лидировала по объему поддельной икры

В России за год выявлено 367 тонн рыбной икры с признаками фальсификации. Наибольшее количество фальсифицированной продукции зафиксировано в Астраханской области (111 тонн), на Камчатке (60 тонн) и Сахалине (55 тонн). Об этом сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ - оператор системы «Честный знак») Михаил Дубин в интервью РИА Новости.

Астраханская область лидировала по объему поддельной икры

Фото: 30.мвд.рф

Под фальсификатом в данном случае понимается отсутствие данных о товаре в системе прослеживаемости, что делает невозможным определение его происхождения и оценку качества. «С сентября 2024 по ноябрь 2025 было выявлено 367 тонн икры с признаками фальсификата. Это достаточно большой объем», — сказал господин Дубин.

Система маркировки «Честный знак» позволяет отслеживать путь товара от производителя до конечного потребителя, что способствует борьбе с нелегальной продукцией и защите прав потребителей.

Нина Шевченко