Из-за двух аварий на М-4 «Дон» организован объезд через Миллерово

На 857 км трассы М-4 «Дон» в направлении на юг две дорожные аварии создали затор. Организован объезд. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Объезжать затор рекомендовано через Миллерово с поворотом на автодорогу М-4 «Дон» на 856 км.

В ведомстве отметили, что пострадавших в ДТП нет.

В Госавтоинспекции попросили водителей учитывать эту информацию при планировании поездки, соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников полиции.

Наталья Белоштейн