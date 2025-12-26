Из-за двух аварий на М-4 «Дон» организован объезд через Миллерово
На 857 км трассы М-4 «Дон» в направлении на юг две дорожные аварии создали затор. Организован объезд. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
Объезжать затор рекомендовано через Миллерово с поворотом на автодорогу М-4 «Дон» на 856 км.
В ведомстве отметили, что пострадавших в ДТП нет.
В Госавтоинспекции попросили водителей учитывать эту информацию при планировании поездки, соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников полиции.