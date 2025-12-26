Фирме из Белореченска не удалось оспорить крупное взыскание за вред реке Белой

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) отказал Белореченскому грузоперевозчику ООО «Автоальянс» в удовлетворении жалобы на взыскание с него 80 млн руб. за создание несанкционированной свалки в водоохранной зоне реки Белой. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ранее Росприроднадзор (РПН) выявил масштабные нарушения природоохранного законодательства на берегу реки в районе в станицы Ханской и выставил компании счет за нанесенный природе ущерб.

Суд принял доказательства ведомства, свидетельствующие о том, что «Автоальянс» организовал несанкционированную свалку отходов, где были в том числе и опасные нефтесодержащие материалы. Арбитражный суд Краснодарского края (АС Кубани) установил, что компания вела добычу песчано-гравийной смеси, в результате чего был снят плодородный слой почвы.

«Автоальянс» пытался доказать, что проверка проводилась в отношении другой компании, и просил назначить судебную экспертизу. Однако суд удовлетворился доказательствами, представленными РПН, и взыскал с «Автоальянса» 80,4 млн руб.

Попытка обжаловать это решение в апелляции успеха компании не принесла. Решение вступило в законную силу.

Михаил Волкодав