Для Ставрополя и Пятигорска за 5 лет приобрели 304 единицы транспорта

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края с 2021 года взяло на себя полномочия по организации перевозок в Ставрополе и Пятигорске. За пять лет оно закупило 304 единицы подвижного состава. Это обновление стало первым в истории региона и прошло благодаря участию в национальном проекте «Инфраструктура для жизни», сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Фото: пресс-служба минтранса СК

Губернатор края Владимир Владимиров поручил транспортным компаниям Ставрополя купить автобусы большого класса. Они достигли цели: не менее 50% городского транспорта теперь приходится на машины среднего и большого класса. В Ставрополе впервые обновили троллейбусный парк — 45 новых машин с автономным ходом уже вышли на маршруты №6 и №13. Пятигорск получил пять современных трамваев. Перевозчики внедрили безналичную оплату проезда во всем автопарке. Они перевели 11 автобусных маршрутов Ставрополя на регулируемый тариф, где цены устанавливает региональная комиссия, а не сами компании. Троллейбусные линии сохранили такой же тариф.

Доступность транспорта выросла для маломобильных групп. Низкопольные автобусы появились на свыше 50% маршрутов Ставрополя. Министерство проводит регулярные проверки автобусов и такси — за пять лет выехало около 700 раз и оштрафовало нарушителей на 6 млн руб. В 2025 году Ставрополь запустил автобус Lotos-120 на газомоторном топливе за 17 млн руб. Машина вмещает 100 пассажиров, имеет три входа и пандус для инвалидов. В России таких пока всего два — второй работает в Ярославле.

С 1 января 2026 года полномочия по автомобильному транспорту вернут администрациям Ставрополя и Пятигорска. Муниципалитеты объединят контроль над дорогами и перевозками. Это позволит разработать приоритетные меры для жителей, отметил министр Евгений Штепа. Новый комитет в Ставрополе под руководством Дмитрия Щербакова уже готовит документацию по 11 маршрутам. Город планирует сократить дубли маршрутов, создать выделенные полосы и довести долю регулируемого тарифа до 70%. Эксперты ждут роста безналичной оплаты до 100% и онлайн-отслеживания всех машин.

Регион подал в Минтранс заявку на 350 новых единиц до 2030 года: 60 трамваев для Пятигорска, 45 троллейбусов для Ставрополя и 250 автобусов для края. Власти разрабатывают пятилетний план развития транспорта с учетом тарифов, интеграции с ж/д и авиацией.

Станислав Маслаков