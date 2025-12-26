Суд отказал в пересмотре дела о самостроях на территории «КаZантипа» в Крыму

Арбитражный суд Республики Крым отказал в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам дела о сносе самовольных построек на земельном участке площадью 6,5 га на Поповской косе Сакского района, где ранее проходил фестиваль «КаZантип».

В начале 1990-х годов фестиваль «КаZантип» проходил на мысе Казантип, расположенном в северо-восточной части Крыма. В начале 2000-х годов его перенесли на запад полуострова. После присоединения Крыма к России фестиваль переместился в Грузию. На месте бывшего «КаZантипа» начали проводить фестиваль Z-city. В 2020 году фестиваль закрыли по решению властей из-за нарушения санитарных норм и шума, который мешает местным жителям. В 2024 году глава Крыма Сергей Аксенов поручил администрации Сакского района разработать концепцию нового туристического объекта в Поповке, где раньше проходил музыкальный фестиваль. Он отметил, что нужно исключить ошибки предыдущих предпринимателей и учесть интересы местных жителей.

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», в 2011 году Совет министров Автономной Республики Крым передал спорный участок в аренду ООО «Курорт-Ойбурский» на 20 лет для эксплуатации пляжа и строительства лечебно-оздоровительных учреждений. Земли относятся к водному фонду с разрешенным использованием «общее пользование водными объектами». В июне 2018 года объекты передали во временное владение ООО «Зет Сити» на десять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Курорт-Ойбурский» было зарегистрировано в Сакском районе Крыма в 2011 году. Его учредителем является московский бизнесмен Алексей Жохов. В 2024 году чистая прибыль компании составила 249 тыс. руб.

В августе 2019 года Государственный земельный надзор провел внеплановую проверку использования участка. Инспекторы выявили нарушения земельного законодательства — территория использовалась не по назначению. При осмотре установили факты ограничения доступа на участок капитальным забором и запрещающими табличками. На территории размещались рекламные конструкции, кафе, бары, танцевальные площадки и объекты для развлекательных мероприятий с музыкальным оборудованием.

По итогам проверки Государственный комитет по регистрации и кадастру уведомил администрацию Штормовского сельского поселения Сакского района о выявлении самовольных построек на участке, который не был предоставлен в установленном порядке для подобного использования.

Полагая, что объекты являются самовольными постройками, возведенными с нарушением требований земельного законодательства, в сентябре 2020 года администрация обратилась в суд с иском об их сносе. Суды всех инстанций, включая Верховный суд РФ, удовлетворили требование властей.

5 июня 2025 года ООО «Курорт-Ойбурский» обратилось в суд с заявлением о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. В заявлении компания просит признать необоснованным факт предъявления к ней исковых требований, поскольку она не является арендатором земельного участка с кадастровым номером 90:11:230801:286, что было указано в исковом заявлении и подтверждено в судебном акте.

В своем возражении администрация указала, что обстоятельство, на которое ссылается ответчик, является технической ошибкой. По мнению администрации, компания злоупотребляет своим правом на судебную защиту, поскольку знала в процессе рассмотрения дела судом первой инстанции и при последующем обжаловании, что спор касался спорных строений на земельном участке с кадастровым номером 90:11:240801:286. Суд поддержал позицию властей.

Наталья Решетняк