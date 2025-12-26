В Перми приступили к строительству нового корпуса Инженерной школы

В Перми началось строительство новой школы, расположенной на ул. Академика Веденеева, 71, в Орджоникидзевском районе. Об этом сообщается на сайте минстроя Пермского края. Там появится второй корпус Инженерной школы.

Проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы, а также было выдано разрешение на строительство. На площадке уже выполнен подготовительный этап работ, начато устройство свайного поля. Завершить строительство планируется в начале 2027 года.

Школа будет рассчитана на 1050 учащихся, в ней появятся 42 класса, кабинеты по различным специальностям: кабинет иностранных языков с мобильным лингафонным оборудованием, кабинеты информационных и вычислительных технологий, изо, музыки, ОБЖ, лабораторные кабинеты по физике, биологии и химии, мастерская по обработке тканей, столярная и слесарская, кабинет кулинарии и домоводства.

В школе откроются также медиацентр, радиоузел, кабинет робототехники, 3D-лаборатория, библиотека, актовый зал, столовая на 550 мест и два спортивных зала. На улице будет оборудовано футбольное поле с беговыми дорожками, площадка для волейбола и баскетбола, прыжковая яма и зона воркаута.