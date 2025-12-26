В Сочи завершили расследование изнасилования и убийства 20-летней давности

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера в отношении жительницы Нижегородской области в 2004 году (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Тело 19-летней девушки было обнаружено в Адлере в конце августа 2004 года. Первоначально установить личность преступника не удалось, однако на месте происшествия были собраны биологические следы, позволившие сформировать ДНК-профиль. Долгие годы проверка лиц, ранее находившихся под подозрением, не выявляла совпадений с найденным материалом.

В ходе работы постоянно действующей следственно-оперативной группы материалы дела и вещественные доказательства были заново проанализированы. Сверка ДНК-профиля с базой данных выявила совпадение с мужчиной, ранее осужденным за аналогичное преступление. Сотрудничество следователя СКР, криминалистов краевого СКР, а также подразделений МВД по Краснодарскому краю позволило установить место нахождения фигуранта — Абинский район — и задержать его.

По версии следствия, ночью 24 августа 2004 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с девушкой на отдыхе, отвел ее в безлюдное место, избил и совершил действия сексуального характера, после чего задушил потерпевшую фрагментом ее одежды и скрылся.

Мужчина признал свою вину и подтвердил показания при следственных действиях. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков