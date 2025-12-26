На Ставрополье осудили мошенников за хищение 50 млн рублей при ремонте дороги

Курский районный суд Ставропольского края вынес приговор двум фигурантам дела о хищении 50 млн руб. при реконструкции 10 км дороги «Ага-Батыр — Дыдымкин» в Курском округе, сообщает пресс-служба УФСБ России по краю.

Экс-советник директора ГБУ СК «СтавАвтодор» получил четыре года колонии строгого режима и штраф 900 тыс. руб. Бывший директор ООО «ПМК-2» отделался таким же сроком, но со штрафом 600 тыс. руб. Суд конфисковал в доход государства 22,6 млн руб. — легализованную часть украденных денег.

Злоумышленники организовали контракт между администрацией Курского округа и подрядчиком «ПМК-2». Один из них возглавлял организацию строительного контроля. С декабря 2022-го по февраль 2023-го они заключили рамочный договор на поставку инертных материалов с подконтрольной фирмой. Подрядчик получил аванс в 50 млн руб., но условия не выполнили — материалы не поставили, деньги похитили.

Для отмывания средств подсудимые изготовили фиктивные платежки. Они ввели их в оборот и перечислили 22,6 млн руб. на счет предпринимателя из Ростовской области. Прокуратура Ставрополья уточняет: на эти деньги купили недвижимость в Сочи и оформили ее на несовершеннолетнего родственника одного из фигурантов.

Суд признал мужчин виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юрлица), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот платежных средств). УФСБ России по краю возбудило дело после проверки ГБУ «СтавАвтодор». Фигуранты координировали схему, используя служебные связи для контроля работ.

Схема типична для региона: подрядчики получают авансы по госпрограммам на инфраструктуру, но саботируют поставки. Дорога «Ага-Батыр — Дыдымкин» входит в сеть местных трасс Ставрополья, где бюджет на ремонт превысил 1 млрд руб. в 2022–2023 годах. Похожие случаи фиксируют в Курском округе ежегодно — хищения на 100–200 млн руб. по контрактам «СтавАвтодора». Прокуроры добились конфискации, чтобы вернуть часть ущерба муниципалитету. Приговор вступит в силу после апелляции.

Станислав Маслаков