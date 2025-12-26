На Дону директора ЧОП приговорили к трем годам за найм охранников без лицензии

Аксайский районный суд приговорил к трем годам колонии общего режима директора частной охранной организации «Кодекс» Сергея Зубкова по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Фигурант поставил на посты в муниципальном учреждении охранников без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Судом установлено, что директор ЧОП использовал неквалифицированных охранников в рамках госконтракта. Ущерб от его деятельности составил более 500 тыс. руб.

Противоправная деятельность Сергея Зубкова была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с ГУ МВД России по Ростовской области.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн