На Дону директора ЧОП приговорили к трем годам за найм охранников без лицензии
Аксайский районный суд приговорил к трем годам колонии общего режима директора частной охранной организации «Кодекс» Сергея Зубкова по обвинению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Фигурант поставил на посты в муниципальном учреждении охранников без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Судом установлено, что директор ЧОП использовал неквалифицированных охранников в рамках госконтракта. Ущерб от его деятельности составил более 500 тыс. руб.
Противоправная деятельность Сергея Зубкова была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области совместно с ГУ МВД России по Ростовской области.
Приговор вступил в законную силу.