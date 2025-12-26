Зарубежные СМИ: Что известно о военной операции США в Нигерии?

США в Нигерии ударили по позициям «Исламского государства» (группировка признана в России террористической организацией и запрещена). Об атаках сообщил в соцсетях Дональд Трамп. Свое решение американский лидер объяснил убийствами христиан на северо-западе страны. «Вашингтон не позволит процветать в регионе радикальному исламскому терроризму»,— заявил глава Белого дома и поздравил с Рождеством «погибших боевиков, которых будет гораздо больше, если убийства христиан продолжатся». Трамп угрожал ввести войска в Нигерию еще в ноябре. При этом в республике террористы атакуют не только христиан. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Военные нанесли удар по штату Сокото на северо-западе страны, пишет Reuters со ссылкой на Вооруженные силы США в Африке. Пентагон, по данным агентства, атаковал регион при посредничестве нигерийских властей, уничтожить удалось нескольких боевиков. Белый дом обратил внимание на африканских террористов в конце октября, напоминает Reuters. Тогда Трамп начал предупреждать, что христианство в Нигерии сталкивается с «экзистенциальной угрозой», поскольку верующих атакуют радикальные исламисты, а местные власти не способны это остановить.

В начале ноября американский президент пригрозил ввести в страну войска, если правительство Нигерии не сможет помешать убийствам христиан, и поручил Пентагону проработать возможный план операции, пишет The New York Times. Вместе с этим Белый дом собирался присвоить федеративной республике статус «страны, вызывающей особую озабоченность». Это позволяет США вводить против Нигерии санкции.

Эксперты CNN отмечают, что реальная ситуация в стране гораздо сложнее, чем та, что озвучил Трамп. По данным телеканала, жертвами радикальных исламистов в Нигерии становятся и христиане, и умеренные мусульмане. В стране с населением в 230 млн численность этих групп верующих примерно равна. Причем большинство христиан проживает на юге, а мусульман — на севере, напоминает CNN. Главная террористическая ячейка региона — группировка «Боко-Харам». В 2012-м она приказала христианам покинуть север страны, а мусульманам с юга — занять их место. Позднее боевики примкнули к «Исламскому государству» (организация признана в России террористической и запрещена). За последние годы в Нигерии появилась новая исламистская группировка — «Лакурава». Их боевики представляют еще большую угрозу: они нападают на отдаленные деревни и скрываются в лесах между штатами. «Лакурава» и могла стать целью сегодняшних атак США, говорят аналитики CNN.

Целесообразность ударов США по штату Сокото ставит под сомнение «Аль-Джазира». Там, по словам корреспондента из Нигерии, нельзя вспомнить практически ни одного нападения на христиан. Агентство пишет, что в соцсетях появились фотографии якобы с мест, подвергшихся атакам: на них видны осколки ракет, однако сами удары не привели к каким-либо жертвам. Однако Пентагон сообщает о нескольких погибших боевиках.