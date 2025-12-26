В текущем году в Прикамье решениями судов по коррупционным основаниям уволено 15 человек

В 2025 году прокуратура в судах добилась увольнения 15 государственных и муниципальных служащих из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказал прокурор Пермского края Павел Бухтояров. В их число вошли экс-глава Краснокамского округа Игорь Быкариз, а также бывший глава Кунгура Вадим Лысанов. Полномочия обоих были прекращены с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Прокуратура добилась также увольнения пяти руководителей государственных и муниципальных учреждений. «В эту же цифру вошли судебные решения и об увольнении тех, кто пытался избежать ответственности, например, покинув государственную или муниципальную службу по собственному желанию»,— пояснил Павел Бухтояров.