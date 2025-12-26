В горах Сочи открыли первые горнолыжные трассы

Курорт «Красная Поляна» в Сочи открыл горнолыжный сезон, начав работу трасс в долине «Цирк-2». Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Ранее открытие сезона в регионе несколько раз переносили из-за теплой погоды и недостаточного количества снега: в конце ноября температура в прибрежной зоне достигала +17 градусов. В прошлом году трассы в долине «Цирк-2» стартовали 6 декабря.

«Сегодня открываем первую часть трасс — 3 км. В ближайшее время, учитывая прогноз погоды, планируем запустить нижнюю часть склонов и большую часть курорта, включая вечернее катание»,— заявил заместитель гендиректора курорта Сергей Глебов. По его словам, в пятницу погодные условия оказались благоприятными: шел сухой снег, температура опустилась ниже нуля.

В новом сезоне на курорте подготовлено 30 км трасс, 8 фрирайд-зон, 2 сноупарка и 13 подъемников, работающих от отметки 540 м до 2,3 тыс. м над уровнем моря. Для начала сезона специалисты завершили регламентные работы и модернизировали систему оснежения. Зимний сезон 2025–2026, по прогнозам, будет снежным и продолжительным; курорт традиционно планирует закрыть трассы после майских праздников.

Вячеслав Рыжков