В Астраханской области досрочно сдали мост через ерик Кушумбет

В Володарском районе Астраханской области на семь месяцев раньше срока завершили строительство моста через ерик Кушумбет. Объект, соединяющий окраину муниципалитета с областным центром, имеет протяженность 106 метров и построен в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мост через ерик Кушумбет в Володарском районе после капермонта

Фото: Администрация губернатора Астраханской области Мост через ерик Кушумбет в Володарском районе после капермонта

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

По словам директора ГКУ «Астраханьавтодор» Фазыла Утебалиева, на мосту заменили балки пролетных строений, усилили опоры и установили монолитные железобетонные элементы. Также были обновлены барьерные и перильные ограждения, уложено новое асфальтобетонное покрытие и нанесена дорожная разметка.

Кроме этого, на объекте сделали систему водоотвода и построили испарительные бассейны для сбора дренажных вод. В ноябре текущего года в Володарском района был сдан в эксплуатацию еще один мост — через реку Камардан.

При строительстве моста через Камардан впервые в Астраханской области были применены композитные ходовые мостики, разработанные и произведенные Нанотехнологическим центром композитов. Помимо этого, там заменили элементы дорожного покрытия, создали система водоотвода и установили ограждение.

Марина Окорокова