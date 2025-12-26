В Пятигорске возбудили уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке

В Пятигорске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в нарушении техники безопасности, которое привело к смерти человека (ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следствие считает, что подозреваемый при строительстве многоквартирного дома допустил к работе своего знакомого, который не проходил обязательное обучение и инструктаж по охране труда, а также стажировку и проверку знаний. Кроме того, предприниматель не выдал работнику необходимые средства индивидуальной защиты.

Во время выполнения строительных работ 29-летний мужчина упал и получил травмы, от которых скончался на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательств. Расследование продолжается.

Константин Соловьев