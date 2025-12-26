В структуре открытых вакансий на Кубани 65% занимают рабочие специальности

Рабочие профессии формируют около 65% структуры заявленных вакансий в Краснодарском крае, сообщили «Эксперту Юг» в региональном министерстве труда и социального развития. Всего работодатели региона направили в службу занятости 51,1 тыс. предложений о работе, из них более 33 тыс. приходится на рабочие специальности.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наиболее востребованными остаются монтажники различных квалификаций, водители, слесари, продавцы, повара, работники сельского хозяйства, а также операторы разного профиля. Средняя заработная плата по вакансиям, размещенным через краевой центр занятости, по состоянию на 1 декабря 2025 года составляет около 56 тыс. руб.

На учете в службе занятости на 23 декабря состоит 8,5 тыс. безработных. Большая часть из них проживает в городах (58,6%) и относится к женской аудитории (65,5%). Более половины зарегистрированных безработных — граждане в возрасте от 35 до 54 лет, еще 23% составляют жители предпенсионного возраста.

Вячеслав Рыжков