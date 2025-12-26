В Ростове-на-Дону клинику оштрафовали за отсутствие в штате реаниматолога

Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал частную клинику на 100 тыс. руб. за нарушения требований безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ведомство провело проверку медучреждения после обращения ростовчанина. Его супруге провели операцию, после которой развились осложнения, возможно, ставшие причиной смерти.

Инспекторы выявили нарушения в работе отделения пластической хирургии. Так, в клинике отсутствовали круглосуточно работающие клинико-диагностическая лаборатория, трансфузионный кабинет и рентгеновское отделение. Медцентр, кроме того, не обеспечивал постоянное наблюдение пациентов врачом-реаниматологом-анестезиологом.

Суд поддержал позицию надзорного ведомства и признал частную клинику виновной по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением). Медучреждение обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Константин Соловьев