Убытки компаний Челябинской области выросли на 63% за 10 месяцев

По итогам 10 месяцев 2025 года убытки компаний Челябинской области составили 81,9 млрд руб. Это на 63% или 31,7 млрд руб. превышает показатель января-октября прошлого года. Сведения о финансовых результатах деятельности организаций (без учета малого бизнеса, кредитных и некредитных финансовых организаций, государственных и муниципальных учреждений) представил Челябинскстат.

Динамика роста убытков южноуральских компаний в январе-октябре превышает среднероссийский показатель — плюс 45% в годовом выражении. Доля убыточных организаций в Челябинской области увеличилась в октябре до 29,7% от общего количества компаний после 25,7% в октябре прошлого года.

Прибыль прибыльных компаний на Южном Урале за 10 месяцев сократилась на 32%, до 254,5 млрд руб. Годом ранее было 373,7 млрд руб. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил 172,5 млрд руб., что на 46,6% меньше, чем годом ранее.

В январе-октябре 2025 года кредиторская задолженность компаний Челябинской области увеличилась на 10% и превысила 1,47 трлн руб. Просроченный долг за год вырос почти на четверть, до 67 млрд руб.

Дебиторская задолженность южноуральских организаций за год сократилась на 3,5% и составила 1,19 трлн руб. При этом просроченная «дебиторка» выросла почти на 11%, до 71,4 млрд руб.