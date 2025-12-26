Болельщик «Дизеля» умер на трибуне во время хоккейного матча в Пензе

Во время матча пензенского «Дизеля» 24 декабря стало плохо одному из болельщиков, 41-летнему Роману Платонову. Инцидент произошел на трибуне перед началом игры. Мужчина потерял сознание, ему оказали медицинскую помощь и вызвали скорую, но спасти его не удалось. Информацию опубликовали в группе хоккейной команды во «ВКонтакте».

Известно, что погибший был постоянным посетителем игр команды, приходил на матчи «Дизеля» и «Дизелиста» вместе с семьей — женой и двумя детьми. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.

«Судьба распорядилась так, что большой праздник превратился в большое горе», — говорится в заявлении клуба. Для помощи семье погибшего болельщика организован сбор средств. Вся информация опубликована в группе ХК «Дизель» во «ВКонтакте».

В этот день «Дизель» провел заключительный домашний матч в текущем году, встретившись с воронежским ХК «Буран». На трибунах присутствовало более 4 тыс. зрителей.

