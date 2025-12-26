Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове-на-Дону полиция задержала в ночном клубе 10 человек

В Ростове-на-Дону полиция провела рейд в ночном клубе и задержала 10 посетителей по подозрению в употреблении наркотиков, а также выявила нарушения при продаже алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Операция прошла при поддержке бойцов Росгвардии. Всего правоохранители проверили 63 посетителя, 10 человек задержали в административном порядке по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) и направили на медицинское освидетельствование.

Кроме того, полицейские обнаружили продажу спиртного без вскрытия потребительской тары, что нарушает правила розничной торговли алкоголем. По этому факту зарегистрирован материал проверки.

Константин Соловьев

