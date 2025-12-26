Жители Дона установили около 5 тысяч самозапретов на сим-карты через МФЦ

В Ростовской области в сентябре-декабре 2025 года установлено более 4,9 тыс. самозапретов на выпуск новых сим-карт через офисы МФЦ. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные министра цифрового развития, IT и связи региона Алексея Копытова.

Введенный самозапрет лишает операторов связи возможности оформлять новые сим-карты без личного участия человека.

Отмечается, что оформить запрет на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи и снять его можно во всех офисах МФЦ региона. На момент обращения заявителю должно быть больше 14 лет. Услуга оказывается в день обращения.

Наталья Белоштейн