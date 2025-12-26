В праздники аэропорт Сочи планирует обслужить более 400 тысяч пассажиров

Международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова в период новогодних праздников с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года планирует обслужить 417 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, входящего в холдинг «Аэродинамика».

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Полеты будут выполняться по 67 направлениям, включая 44 внутренних и 23 международных маршрута. Пиковым днем, по прогнозам аэропорта, станет 28 декабря, когда пассажиропоток превысит 28 тыс. человек. Наиболее востребованными внутренними направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. На международных линиях аэропорт рассчитывает принять более 70 тыс. пассажиров, при этом наибольшее число рейсов запланировано в Стамбул, Ереван и Дубай.

В аэропорту отмечают рост перевозок на ближневосточных направлениях. Так, с середины декабря авиакомпания Etihad увеличила частоту рейсов между Абу-Даби и Сочи до семи раз в неделю, а с 25 декабря возобновлены полеты авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Кувейт—Сочи с частотой два раза в неделю.

В управлении аэропорта заявили о готовности к работе в условиях повышенного пассажиропотока: проведены дополнительные проверки аэродромной техники, усилены смены персонала и организованы дополнительные меры по обеспечению безопасности и качества обслуживания.

Вячеслав Рыжков