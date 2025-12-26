Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Рекламу челябинского девелопера признали незаконной

Управление ФАС России по Челябинской области признало недобросовестной рекламу ООО «Специализированный застройщик „Западный луч“». Ее распространение прекращено, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

С жалобой в ведомство обратился Челябинский завод крупнопанельного домостроения и строительных конструкций. Представитель предприятия заявил, что на сайте 74.ru размещена публикация с некорректным сравнением монолитных и панельных домов под заголовком «Теперь вы знаете правду». По мнению организации, такая реклама девелопера создает ложное впечатление о превосходстве монолитных зданий. Антимонопольный орган запросил экспертизу специалиста кафедры русского языка и литературы ЮУрГУ и точку зрения Союза строительных компаний Урала и Сибири. В итоге ведомство признало рекламу незаконной.

Во время рассмотрения дела «Западный луч» прекратил ее распространять. Челябинское УФАС России решит, необходимо ли привлечь нарушителя к ответственности.

Виталина Ярховска

