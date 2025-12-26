В Ростовской области продажи смарт-часов упали на 7%

В сентябре-ноябре 2025 года продажи смарт-часов в Ростовской области уменьшились на 7% год к году. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные пресс-службы аналитического центра «Чек Индекс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В этот период средний чек на умные часы в регионе вырос на 5% год к году и составил 8,1 тыс. руб.

Кроме этого на Дону отмечено снижение продаж фитнес-браслетов на 2% по сравнению с прошлым годом. При этом средняя стоимость таких устройств увеличилась на 4%, достигнув около 2,6 тыс. руб.

По мнению аналитиков, обновление носимых устройств происходит нечасто, поскольку большинству пользователей хватает возможностей имеющихся моделей.

Наталья Белоштейн