В отделении реанимации березниковской больницы произошел пожар

Сегодня ночью в стационаре березниковского филиала краевой больницы им. Вагнера произошел пожар, сигнал об этом передал программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» в 1 час 22 минуты. Огонь, вспыхнувший в коридоре отделения реанимации, удалось быстро локализовать. Никто из больных и персонала не пострадал.

Как сообщается на странице больницы в соцсети, сразу же после возгорания все пациенты реанимации были эвакуированы в другие отделения. В причинах ЧП разбирается комиссия. Ведутся ремонтные работы по восстановлению работы отделения реанимации.

Ситуация находится на контроле краевого минздрава и администрации краевой больницы им. Вагнера.