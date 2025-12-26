Писателей из Башкирии наградили за перевод книги отца президента Казахстана

Правительство Башкирии присудило Государственную республиканскую молодежную премию имени Шайхзады Бабича в области литературы, искусства и архитектуры троим культурным деятелям. По постановлению премьер-министра Андрея Назарова, награды удостоены артист Государственного академического ансамбля народного танца Хабир Аралбаев, солист Башгосфилармонии Дамир Таипов, а также писательницы Загида Мусина и Разина Урманшина.

Хабир Аралбаев получил премию за участие в хореографической картине «Три брата» и продвижение башкирской хореографии. Дамир Таипов — «за высокие профессиональные достижения и пропаганду башкирской музыки». Загида Мусина и Разина Урманшина удостоены премии за художественный перевод с казахского на башкирский язык книги повестей «Таинственный след», которую написал Кемель Токаев — отец нынешнего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Церемония награждения премией прошла в Доме республики, награды лауреатам вручал исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Искандер Ахметвалеев

Идэль Гумеров