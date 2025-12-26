Цена за кв. м на рынке вторичного жилья в Тюмени достигла 125 тыс. рублей

Вторичный рынок недвижимости Тюмени в декабре продемонстрировал стабильность, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость». Медианная стоимость одного квадратного метра жилья в конце года составила 125 тыс. руб.: относительно ноября цена стагнировала (+0,3%), рост за год составил 4,2%.

Медианная полная цена вторичного жилья в городе достигла 6,2 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 0,8%, а за год — на 3,2%. Объем предложения вторичной недвижимости в Тюмени незначительно сократился — на 1,8% по сравнению с ноябрем, однако за год практически не изменился, увеличившись всего на 0,6%.

В среднем по городам-миллионникам в декабре медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья составила 149 тыс. руб., увеличившись за месяц на 0,7%. Как сообщил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров, стагнация стоимости стала одним из главных трендов 2025 года, при этом благодаря снижению ключевой ставки отмечается рост активности покупателей.

Ирина Пичурина