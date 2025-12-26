Производство медоборудования на Кубани в 2025 году выросло на треть

Промышленные предприятия Краснодарского края в январе—октябре 2025 года выпустили медицинские инструменты и оборудование на 1,69 млрд руб., что на 32% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ведомостям Юг» сообщили в министерстве промышленной политики региона.

Объем производства лекарственных средств и медицинских материалов за тот же период достиг 408 млн руб., увеличившись на 22,6% год к году. При этом число предприятий фармацевтической отрасли за год сократилось с 33 до 32. В регионе работают, в частности, Армавирская биологическая фабрика, «Южфарм» в Крымском районе, Краснодарский завод инфузионных растворов, «Русс Арм Юг» в Лабинском районе и другие производители.

Сегмент медицинского оборудования, напротив, продемонстрировал рост числа участников рынка: количество предприятий за год увеличилось с 179 до 215 организаций.

Вячеслав Рыжков