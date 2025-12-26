Эксперт: повышение стоимости техосмотра не сильно отразится на жизни автомобилистов

В России с 1 января 2026 года плата за техосмотр вырастет примерно на 10%. В реальном выражении это добавит порядка 100 руб. к одной диагностической карте, рассказал «Ъ-Кубань» руководитель исследовательского агентства Promrating.ru Антон Глухов.

«Например, в Москве тариф поднимется с 1182 до 1295 руб., в Подмосковье — с 1130 до 1238 руб. Для обычного водителя такая сумма в расчете на год невелика по сравнению с другими расходами на авто (топливо, страховка, ремонт и пр.). Более того, стоит напомнить, что с конца 2021 года техосмотр легковых машин стал добровольным. То есть простым личным автомобилям инспекция не нужна (за исключением случаев перепродажи старой машины или изменения конструкции). Таким образом, большинство рядовых автовладельцев либо вообще не проходят ТО, либо делают это по желанию или для страховой, и прямое финансовое бремя от подорожания будет весьма умеренным»,— поделился эксперт.

По словам господина Глухова, для коммерческих перевозчиков небольшое повышение платы за ТО — лишь часть общих расходов, и оно не станет главной причиной удорожания услуг. В такси, грузоперевозках и пассажирских автобусах техосмотр все еще обязателен (такси, автобусы, грузовики свыше 3,5 т проходят проверку ежегодно, а иногда и чаще), но его цена относительно невелика, рассказал эксперт. Рост тарифов на перевозки, по его словам, в последние годы связан прежде всего с топливом, обслуживанием и зарплатами водителей, а не с техосмотром. По открытым данным, средний чек на поездку в такси вырос примерно на 11% за год, а перевозчики грузов прогнозируют повышение тарифов на 5–15% в 2026 году из-за НДС, топлива и других издержек. «Удельный вклад нескольких сотен рублей за ТО в эти величины минимален. Поэтому резкого скачка цен на такси или грузовые/пассажирские перевозки исключительно из-за подорожания техосмотра ожидать не приходится»,— считает Антон Глухов.

Эксперт напомнил, что для большинства водителей проверка технического состояния автомобиля сегодня является добровольной, и закон не заставляет их регулярно проходить ТО. Тем не менее, считает Антон Глухов, своевременный контроль безопасности при желании может помочь избежать более серьезных поломок и аварий. «Большинство добросовестных автомобилистов самостоятельно следят за состоянием своего авто, понимая, какое значение это имеет для семьи и окружающих. Маргиналы и раньше не следили за автомобилями, и никакие изменения закона на них не влияют»,— заключил спикер.

Вячеслав Рыжков