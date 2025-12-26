Стратегические инвестиции в будущее: Метран подводит итоги 2025 года

Группа Компаний «Метран» подвела итоги 2025 года, который стал периодом стратегических инвестиций в долгосрочное развитие. Ключевыми достижениями стали старт строительства второй очереди завода, получение высшего национального ЭКГ-рейтинга, активный выход на новые международные рынки и усиление роли в формировании отраслевой политики. Компания заложила фундамент для возвращения статуса глобального поставщика.

Фундамент для роста: старт строительства нового комплекса

2025 год стал для Группы компаний «Метран» периодом стратегического планирования и закладки фундамента для будущего роста. Ключевым событием, определяющим перспективы на ближайшие годы, стал старт строительства второй очереди производственно-технологического комплекса. Проект направлен на значительное увеличение мощностей для выпуска новой продукции и выполнения растущих объемов заказов. В рамках церемонии старта строительства каждый сотрудник получил возможность буквально «приложить руку» к будущему предприятия, оставив яркие отпечатки ладоней, которые стали символом единства, общей ответственности и личного вклада в дело развития компании.

Признание устойчивости: лидер ЭКГ-рейтинга

В уходящем году Группа Компаний «Метран» первой из компаний Челябинской области стала лидером наивысшего уровня ААА всероссийского «ЭКГ — рейтинга». Наибольшее влияние на занятую позицию оказали результаты оценки в таких показателях, как экологичность, уровень оплаты труда, налоговая история, деловая репутация, а также финансовая устойчивость.

Глобальная экспансия: новые рынки Ближнего Востока и Азии

Высокие качество продукции и уровень автоматизации производства, позволяющий выпускать одних только датчиков давления до 120 тыс. штук в год, стал основой для активной международной экспансии Метрана в 2025 году. Российский рынок, оставаясь приоритетным, перестал быть единственным горизонтом для роста компании. В течение года продукция мирового уровня была представлена на ключевых отраслевых площадках в Иране, Омане, Азербайджане, Казахстане и Малайзии. Системная работа делегаций позволила установить новые деловые контакты, многие из которых переросли в партнерские отношения, закладывая основу для укрепления позиций Группы компаний на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Инновации в продукте: от модернизации до новинок

Основой для выполнения масштабных планов компании на рынке является слаженная бесперебойная и эффективная работа производства и инженерного центра. Компания не только обеспечивала потребности рынка в ключевых продуктах: средствах измерений, метрологического оборудования, комплексных решений автоматизации, аналитического и регулирующего оборудования, но и целенаправленно вела разработку новых видов. В течение года были завершены важные этапы по подготовке к выходу на рынок новых типов средств измерений и модернизации существующих линеек. Например, были выпущены новые опции расходомеров Метран-370М, Метран-300ПР, Метран-305ПР, завершена сертификация кориолисовых расходомеров Метран-360М по Интергазсерт, а новое программное обеспечение «Метран-Конфигурация» для обслуживания КИП было включено в Реестр российского ПО. В 2026 году готовится к выводу ожидаемый на рынке волноводный радарный уровнемер Метран-750.

Отраслевое лидерство: работа над стандартами

В 2025 году «Метран» усилил свою роль в развитии отрасли, инициировав создание и войдя в Ассоциацию приборостроительных компаний, а также возглавив подкомитет по средствам измерений при ТПП России. Совместно с коллегами, регуляторами и ведущими институтами компания активно работала над совершенствованием нормативно-законодательной базы, выработкой мер поддержки производства и экспорта отечественных приборов, а также созданием условий для цифровизации метрологических служб.

Стратегическая цель: вернуть статус глобального поставщика

«Любое наше изделие должно иметь экспортный потенциал — таков принцип. Если мы не делаем лучшую продукцию в мире, зачем этим заниматься? Российский рынок, хоть и приоритетный, стал для нас тесен. Мы уже работаем в шести странах, а задача — дорастить до десяти и в итоге вернуться к поставкам в 40, как было раньше. 2025-й год мы посвятили тому, чтобы заново проложить эти маршруты и вернуть Метран в статус глобального поставщика», — поделился генеральный директор Группы компаний «Метран» Антон Дружинин в эфире Радио России.

АО «ТД „Метран“»