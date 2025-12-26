В Татарстане закупят лекарства для лечения рака молочной железы на 36,6 млн

На поставку противоопухолевого препарата «Пертузумаб» для лечения рака молочной железы в Татарстане выделят 36,6 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Планируется приобрести 600 упаковок препарата по цене 60 980 руб. за штуку. Поставка лекарств будет осуществлена в течение 2026 года в соответствии с графиком до 31 декабря.

Заказчиком выступает Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»). Оно обеспечивает поставки лекарств и медицинских изделий в региональные больницы Татарстана.

Ранее сообщалось, что на лекарства для лечения онкологических заболеваний в республике планировалось выделить 37,8 млн руб.

Анна Кайдалова