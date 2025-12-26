УФАС подтвердило нарушения при передаче домов УКИКО в Челябинской области

Управление ФАС России по Челябинской области подтвердило нарушения при передаче многоквартирных домов управляющей компании «УКИКО» (Москва) в пяти городах региона. Организаторы конкурсов на обслуживание зданий необоснованно допустили организацию, сообщает пресс-служба УФАС.

Антимонопольное дело было возбуждено в начале октября по заявлению прокуратуры Челябинской области и госжилинспекции региона. В результате Челябинское УФАС установило, что УКИКО была неправомерно допущена до участия в 26 конкурсах по отбору управляющей организации для обслуживания около 550 многоквартирных домов. Конкурсы организовали в 2024-2025 годах администрации Челябинска, Миасса, Златоуста, Коркино и Карталов.

УФАС признало организаторов нарушившими п. 3 ч. 1 ст. 17 закона «О защите конкуренции», запрещающего действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе нарушение порядка определения победителя торгов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Госжилинспекция Челябинской области направила в арбитражный суд региона заявление о лишении УКИКО лицензии. До этого у компании забрали многоквартирные дома из-за многочисленных нарушений.

В отношении бенефициара и экс-директора организации Виктора Старокожева расследуют уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с ноября 2024-го по июль 2025 года УК собирала с собственников квартир 558 домов плату за оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества, но на самом деле их не выполняла. Владельцы жилых и нежилых помещений перевели на счета УКИКО более 1 млн руб., которые Виктор Старокожев похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, считает следствие.