EXEED TXL: умное пространство для города и путешествий

Современный ритм жизни требует от автомобиля универсальности: он должен быть достаточно компактным для города и достаточно просторным для комфортных путешествий за его пределами. Именно этот баланс нашел EXEED TXL — среднеразмерный кроссовер, который переосмысливает понятие личного пространства.

Элегантность и динамика

Внешний облик Exeed TXL отражает его суть — это динамичный, современный и статусный кроссовер. Строгая решетка радиатора, стремительные линии и аккуратные пропорции выделяют его в потоке, говоря о стиле и уверенности владельца.

Уверенность на любой дороге

Несмотря на городскую направленность, EXEED TXL готов к приключениям. Достаточный дорожный просвет и возможность оснащения полным приводом позволяют с легкостью покорять легкое бездорожье и уверенно чувствовать себя на мокром или зимнем асфальте. Мощный турбированный двигатель обеспечивает динамику, необходимую для обгонов и быстрой смены ритма движения.

Искусство эргономики и комфорта

Главный козырь EXEED TXL — это его продуманность. Не имея габаритов громоздкого внедорожника, он предлагает неожиданно просторный и многофункциональный салон. Элегантный дизайн и качественные материалы отделки создают атмосферу premium-класса. Здесь есть все для комфорта: от точного климат-контроля до панорамной крыши, наполняющей салон светом.

Это идеальный автомобиль для тех, кто ценит свое время и пространство. Он легко справляется с ролью семейного кроссовера для поездки за город, делового транспорта для встреч в центре мегаполиса и надежного друга для длительных путешествий.

Интеллект, который чувствует город

«Умный» — ключевая характеристика EXEED TXL, особенно в городской среде. Его интеллектуальные системы становятся незаменимыми помощниками в потоке машин.

Адаптивный круиз-контроль делает утомительные пробки и долгие перегоны значительно комфортнее.

Системы мониторинга слепых зон и предупреждения о столкновении — это ваши «вторые глаза» в напряженном городском трафике.

Интеллектуальная парковка упрощает маневрирование в стесненных условиях.

Голосовой помощник позволяет управлять мультимедиа и навигацией, не отрывая рук от руля, обеспечивая максимальную концентрацию на дороге.

В салоне царят гармония и технологичность. Цифровая приборная панель и центральный сенсорный экран объединены в единое цифровое пространство, обеспечивая бесшовное взаимодействие с автомобилем.

Современный кроссовер EXEED TXL объединяет технологии, комфорт и эргономику, создавая идеальное окружение для жизни в движении.

EXEED TXL официально представлен в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто» на шоссе Космонавтов. Запишитесь на тест-драйв.

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» — единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта — создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра.

В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу.

Третий сегмент клиентской зоны — деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55.

Сайт: saturn-exeed.ru

ООО «Сатурн-Р-АВТО» ИНН 4501110065