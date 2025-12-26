EXEED TXL: умное пространство для города и путешествий
Современный ритм жизни требует от автомобиля универсальности: он должен быть достаточно компактным для города и достаточно просторным для комфортных путешествий за его пределами. Именно этот баланс нашел EXEED TXL — среднеразмерный кроссовер, который переосмысливает понятие личного пространства.
Элегантность и динамика
Внешний облик Exeed TXL отражает его суть — это динамичный, современный и статусный кроссовер. Строгая решетка радиатора, стремительные линии и аккуратные пропорции выделяют его в потоке, говоря о стиле и уверенности владельца.
Уверенность на любой дороге
Несмотря на городскую направленность, EXEED TXL готов к приключениям. Достаточный дорожный просвет и возможность оснащения полным приводом позволяют с легкостью покорять легкое бездорожье и уверенно чувствовать себя на мокром или зимнем асфальте. Мощный турбированный двигатель обеспечивает динамику, необходимую для обгонов и быстрой смены ритма движения.
Искусство эргономики и комфорта
Главный козырь EXEED TXL — это его продуманность. Не имея габаритов громоздкого внедорожника, он предлагает неожиданно просторный и многофункциональный салон. Элегантный дизайн и качественные материалы отделки создают атмосферу premium-класса. Здесь есть все для комфорта: от точного климат-контроля до панорамной крыши, наполняющей салон светом.
Это идеальный автомобиль для тех, кто ценит свое время и пространство. Он легко справляется с ролью семейного кроссовера для поездки за город, делового транспорта для встреч в центре мегаполиса и надежного друга для длительных путешествий.
Интеллект, который чувствует город
«Умный» — ключевая характеристика EXEED TXL, особенно в городской среде. Его интеллектуальные системы становятся незаменимыми помощниками в потоке машин.
Адаптивный круиз-контроль делает утомительные пробки и долгие перегоны значительно комфортнее.
Системы мониторинга слепых зон и предупреждения о столкновении — это ваши «вторые глаза» в напряженном городском трафике.
Интеллектуальная парковка упрощает маневрирование в стесненных условиях.
Голосовой помощник позволяет управлять мультимедиа и навигацией, не отрывая рук от руля, обеспечивая максимальную концентрацию на дороге.
В салоне царят гармония и технологичность. Цифровая приборная панель и центральный сенсорный экран объединены в единое цифровое пространство, обеспечивая бесшовное взаимодействие с автомобилем.
Современный кроссовер EXEED TXL объединяет технологии, комфорт и эргономику, создавая идеальное окружение для жизни в движении.
EXEED TXL официально представлен в шоуруме EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто» на шоссе Космонавтов. Запишитесь на тест-драйв.
EXEED «САТУРН-Р-АВТО» — единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.
Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?
Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.
Основная идея проекта — создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда, выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне, оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.
Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра.
В лаундж-зоне каждый клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу.
Третий сегмент клиентской зоны — деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.
EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.
Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55.
Сайт: saturn-exeed.ru
ООО «Сатурн-Р-АВТО» ИНН 4501110065
Реклама