В Ростовской области за 350 млн рублей продают недостроенный зерновой терминал

В Аксайском районе через сайт объявлений выставлен на продажу недостроенный зерновой терминал стоимостью 350 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На территории комплекса расположены водный причал, транспортная галерея, административно-бытовой корпус, лаборатория контроля качества зерна, системы аспирации и пожарной безопасности.

Отмечается, что завершен только первый этап строительства терминала. Проект второго разработан, он включает строительство элеватора на 12,4 тыс. т и модернизацию имеющихся мощностей.

Наталья Белоштейн