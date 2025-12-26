Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области за 350 млн рублей продают недостроенный зерновой терминал

В Аксайском районе через сайт объявлений выставлен на продажу недостроенный зерновой терминал стоимостью 350 млн руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На территории комплекса расположены водный причал, транспортная галерея, административно-бытовой корпус, лаборатория контроля качества зерна, системы аспирации и пожарной безопасности.

Отмечается, что завершен только первый этап строительства терминала. Проект второго разработан, он включает строительство элеватора на 12,4 тыс. т и модернизацию имеющихся мощностей.

Наталья Белоштейн

