Дело экс-руководителя следственного отдела СКР Таганрога передано другому судье

Уголовное дело в отношении экс-руководителя следственного отдела по Таганрогу Следственного комитета России (СКР) Руслана Багмута и двух его подельников передано другому судье. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Решение о передаче дело связано с профессиональной переподготовкой судьи, которая требует отрыва от исполнения профессиональных обязанностей.

Кроме этого, для подготовки гособвинителя для дальнейшего представления доказательств, судебное заседание по делу сотрудников СКР, назначенное на 25 декабря 2025 года, перенесено на 22 января 2026 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», Руслана Багмута вместе с экс-начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Таганрогу Виталием Шмыковым и бывшим следователем по особо важным делам таганрогского следственного отдела СКР Антоном Васильченко судят по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание — до 15 лет колонии).

По версии следствия, фигуранты в 2023 году получили 3,5 млн руб. за прекращение процессуальной проверки в отношении предпринимателя Сергея Куликова, связанной с реализацией контрафактного алкоголя и сигарет.

Наталья Белоштейн