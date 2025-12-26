На Ставрополье бензин подешевел до 66,07 рублей

Росстат зафиксировал снижение средних цен на бензин в Ставропольском крае к 22 декабря 2025 года. Специалисты Северо-Кавказстата провели мониторинг на автозаправках и выявили падение стоимости основных марок топлива за две недели. Жители региона заправляются по 66,07 руб. за литр в среднем — на 18 копеек дешевле, чем раньше (66,25 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 подешевел до 62,29 руб. за литр — минус 22 коп. по сравнению с предыдущим периодом. АИ-95 стоит 68,54 руб., что на 16 коп. ниже прежних 68,70 руб. АИ-98, напротив, подорожал до 91,09 руб. с 90,78 руб. — рост на 31 коп.

Дизельное топливо выросло в цене до 72,62 руб. — плюс 12 коп. за две недели. Ранее, к 15 декабря, дизель в крае стоил 72,59 руб., что стало самым высоким показателем в СКФО (средний по округу — 69,04 руб.).

Ставропольский край занял третье место в СКФО по дешевизне бензина — 66,07 руб. за литр. Ингушетия следует за ним с 65,39 руб., а Северная Осетия — Алания лидирует с 65,16 руб. Дагестан продает топливо дороже всех — 72,65 руб., что поднимает среднюю по округу до 67,57 руб.

В Дагестане самые высокие цены на все марки бензина. Карачаево-Черкесия предлагает дорогой АИ-98 по 92,43 руб., Ставрополье — по 91,09 руб., Кабардино-Балкария — по 89,97 руб. Чечня выделяется минимальной ценой на АИ-98 — 79,02 руб. и на дизель — 62,88 руб.

АИ-92 выгоднее всего купить в Северной Осетии — Алании и Карачаево-Черкесии — по 62,10 руб. АИ-95 дешевеет в Алании (66,46 руб.) и Ингушетии (66,54 руб.). Дизель в Дагестане стоит 66,36 руб.

По России бензин в целом подешевел на 0,08% за неделю с 16 по 22 декабря. Средняя цена достигла 64,65 руб. за литр (АИ-92 — 61,40 руб., АИ-95 — 66,72 руб., АИ-98 — 88,86 руб.). Дизель вырос на 0,09%.

Ранее в крае фиксировали колебания стоимости топлива. С 8 по 15 декабря АИ-92 стоил 62,47 руб., АИ-95 — 68,66 руб., АИ-98 — 90,94 руб. Средняя цена топлива снизилась на 0,05% до 66,22 руб.

Ранее рост цен на бензин связывали с плановыми и вынужденными ремонтами на крупнейших НПЗ и сезонным спросом во время уборки урожая.

Станислав Маслаков