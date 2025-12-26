В Удмуртии введен режим «Повышенная готовность» на новогодние праздники

С 30 декабря в Удмуртии будет действовать режим «Повышенная готовность» для органов управления и экстренных служб. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, это решение принято на заседании Комиссии по ЧС при правительстве региона.

Фото: Елена Игнатьева, Коммерсантъ

На заседании обсудили основные задачи для органов власти и служб: будет усилен надзор за реализацией пиротехники и уже определены 124 специальные площадки для безопасного использования.

Все новогодние елки и массовые гуляния (планируется около 150 мероприятий) будут проходить под усиленным контролем МЧС и полиции. Проверяется готовность аварийно-спасательных формирований, систем оповещения и пунктов обогрева. В работе ЖКХ и транспорта будет обеспечен приоритет бесперебойной работы систем тепло-, электро- и водоснабжения, а также готовность дорожных служб к уборке снега и гололеда.

Республиканский Минздрав усилит контроль за работой скорой помощи и травмпунктов, обеспечит необходимый запас медикаментов. Будет организована разъяснительная работа в СМИ и соцсетях по правилам пожарной безопасности и обращения с пиротехникой. В случае необходимости запустят систему экстренного оповещения через SMS. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов поручил также уделить особое внимание семьям из групп риска и обеспечить безопасность на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Анастасия Лопатина