«Трактор» победил «Ладу» со счетом 6:1

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над «Ладой» из Тольятти. Встреча команд завершилась со счетом 6:1.

Матч прошел на стадионе «Лада-Арена» 25 декабря. В составе «Трактора» шайбы забили Егор Коршков и Джошуа Ливо, заработавшие по дублю, Андрей Светлаков и Виталий Кравцов. Единственный гол «Ладе» принес Иван Романов.

Сейчас «Трактор» находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующий матч пройдет с командой «Ак Барс» 27 декабря в Казани.