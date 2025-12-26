Прокуратура оспорила передачу объектов «Салехардэнерго» на 255 млн рублей

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вернула в муниципальную собственность имущество на сумму более 255 млн руб., которое было незаконно передано в собственность АО «Салехардэнерго», сообщили в ведомстве.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе проверки исполнения законодательства о приватизации имущества было установлено, что в 2023 году администрация Салехарда передала АО «Салехардэнерго» объекты жилищно-коммунального хозяйства — котельную, инженерные сети и другие сооружения. Это было сделано без проведения конкурсных процедур и разработки инвестиционной программы, что исключало возможность передачи публичного имущества в собственность юридического лица.

Окружная прокуратура обратилась в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа с требованием признать сделку незаконной. Суд полностью удовлетворил иск прокурора, обязав вернуть имущество в публичную собственность. Постановление вступило в силу, исполнение решения контролируется прокуратурой автономного округа.

Ирина Пичурина