Сочинский нацпарк опроверг выдачу разрешений на строительство ж/д в ущелье Ахцу

Сочинский национальный парк опроверг информацию о своем участии в строительстве узкоколейной железной дороги в районе ущелья Ахцу. Как сообщил первый заместитель директора учреждения Владимир Титов, парк не выдавал разрешений на реализацию данного проекта и не имеет к нему отношения. Соответствующие разъяснения были даны на фоне публикаций о якобы передаче земельных участков под строительство железнодорожного пути, пишет ТАСС.

По словам представителя нацпарка, ФГБУ «Сочинский национальный парк» не наделено полномочиями по согласованию или выдаче разрешений на подобные объекты инфраструктуры. Кроме того, предполагаемая железная дорога, о которой идет речь в публикациях, расположена за пределами границ особо охраняемой природной территории. Владимир Титов также подчеркнул, что в адрес учреждения не поступала проектная документация от компании «Симметрия», которую ранее упоминали в связи с данным проектом.

Вместе с тем инспекторы национального парка зафиксировали проведение работ по строительству противооползневых укреплений вблизи железнодорожного полотна. В настоящее время Адлерский районный суд Сочи рассматривает иск Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры к компании, которая, по данным надзорного органа, могла планировать строительство железнодорожного пути в указанном районе.

Ранее Сочинский национальный парк уже опровергал ряд публикаций, касающихся его деятельности. В частности, учреждение заявляло, что не занимается реализацией туристических услуг, а все экскурсионные компании, гиды и инструкторы-проводники, работающие на его территории, осуществляют деятельность в рамках действующих нормативов и под контролем администрации парка.

Также руководство нацпарка отвергло сообщения о массовом сокращении штата сотрудников. Численность работников учреждения за период с 2023 по 2025 год, напротив, увеличилась с 784 до 850 человек. В администрации парка уточнили, что массовых или целевых сокращений не проводилось, а оптимизация затрагивала исключительно вакантные должности.

Сочинский национальный парк был основан в 1983 году и является первым национальным парком в России. Он расположен вдоль черноморского побережья в границах города-курорта Сочи, занимает площадь около 214 тыс. га и находится в ведении Минприроды РФ.

Мария Удовик