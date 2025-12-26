Полиция задержала нелегальных мигрантов в хостеле в центре Челябинска

В Челябинске полиция провела рейд в одном из хостелов Центрального района. Сотрудники правоохранительных органов доставили в отдел 16 иностранцев, четверо из которых находились в России нелегально. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Хостел находится в многоквартирном доме на улице Южная. По данным «2ГИС», там располагается заведение «Навруз». Полиция во время проверки установила, что один из проживающих там иностранцев находится в стране нелегально, а еще два граждана Кубы и один непалец пребывали в России без постановки на миграционный учет и не уведомив госорганы.

Собственника хостела оштрафовали на 1,6 млн руб. за предоставление жилья и оказание гостиничных услуг нелегальным мигрантам. В этому году владелицу уже привлекали к ответственности за аналогичное нарушение.

Ольга Воробьева