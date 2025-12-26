В Ижевске новые автобусы выйдут на маршруты вместо троллейбусов в январе

В январе 2026 года в Ижевске новые автобусы «НефАЗ» выйдут на маршруты, ранее обслуживаемые троллейбусами, сообщает пресс-служба администрации города. Автобусы будут оклеены виниловой пленкой рябинового цвета с защитным слоем, устойчивым к погодным условиям и механическим повреждениям.

В настоящее время подрядчик оклеивает по 2-3 автобуса в день. После завершения оклейки автобусы проходят обкатку и стажировку водителей в течение недели, чтобы они ознакомились с маршрутами и особенностями движения. Автобусы с литерой «Т» будут курсировать по троллейбусным маршрутам №№ 4 и 14.

Анастасия Лопатина