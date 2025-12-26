В Екатеринбурге потушили пожар на складе площадью 800 кв. м
Ночью 26 декабря в Екатеринбурге произошел пожар на складе, который расположен на улице Артинской. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 800 кв. м, сообщили в МЧС Свердловской области. Данных о пострадавших нет.
Приехавшие на место спасатели выяснили, что горит склад с деревянными изделиями. Процесс тушения затруднялся из-за риска распространения огня и большого количества горючих материалов. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведется проливка водой и разборка поврежденных конструкций.
В ликвидации пожара принимали участие 56 сотрудников МЧС России и 20 единиц техники. Специалисты установили предварительную причину пожара — короткое замыкание электропроводки.