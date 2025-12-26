Доля бронирований гостиниц на Новый год в Казани достигла 4,4%

На Казань пришлось 4,4% от всех отельных заказов среди россиян для поездок в новогодние праздники, сообщает ТАСС.

По этому показателю столица Татарстана заняла третье место в стране. Лидером остается Москва, на которую пришлось 20,6%, второе место занимает Санкт-Петербург с долей 16,6%. Казань опередила Эстосадок и Адлер, которые замыкают пятерку самых популярных направлений с долями 4,2% и 4,1% соответственно.

Как отмечается в исследовании, в целом на предстоящие праздники россияне выбирают отели со средней стоимостью проживания около 12 тыс. руб. за ночь. Этот показатель за год не изменился. Средний срок бронирования, как и в прошлом сезоне, составляет трое суток.

Ранее сообщалось, что спрос на поездки в Казань на Новый год вырос на 73%.

Анна Кайдалова