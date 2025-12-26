В Изобильненском округе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

В станице Староизобильной 30-летний водитель ВАЗ-2110 насмерть сбил 67-летнего пешехода и покинул место происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 25 декабря, около 19:12. Сотрудники полиции установили и арестовали виновника аварии. Выяснилось, что 30-летний местный житель ранее пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. У задержанного взяли образцы для определения возможного опьянения.

Правоохранители проводят расследование.

Константин Соловьев